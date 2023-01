IND vs SL: କିଏ ଏହି ଜିତେଶ ଶର୍ମା? ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକୁ ମିଳିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

IND vs SL: Who Is Jitesh Sharma, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଘାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସିରିଜର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି । ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।

ମୁମ୍ବାଇର ୱାନ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା । ସାମସନ୍‌ଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍କାନ କରାଯିବ । ସିରିଜର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜିତେଶ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ଜିତେଶ ସେହି ସମାନ ଖେଳାଳି ଯିଏ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୨ ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବାକୁ ପଡିଛି ।

ବିଦର୍ଭଙ୍କ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜିତେଶ ଆଇପିଏଲର ୧୫ ତମ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତେଶ ପ୍ରାୟ ୧୫୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମୟରେ ୨୬ ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଜିତେଶଙ୍କର ଏହା ଛୋଟ ଇନିଂସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସରେ ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୨ ନିଲାମରେ ଜିତେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜିତେଶଙ୍କୁ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିଣିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ। ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଥିବା ଜିତେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତା ମୂଳତଃ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କଙ୍ଗଡା ନିବାସି ଅଟନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜିତେଶଙ୍କୁ ବିଦର୍ଭର ରଣଜୀ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲର ଜିତେଶ ୧୦ ଟି ଇନିଂସରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାରରେ ୨୩୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୨ ଟି ଚୌକା ଓ ୧୨ ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।

ଏହାବି ପଢ଼ନ୍ତୁ: IND Vs PAK: ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, BCCI ସଚିବ ଦେଲା ବଡ଼ ସୂଚନା!