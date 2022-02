IND vs WI 1st T20: ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆବେଶ ଖାନ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧

IND vs WI Possible Playing 11: କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ (Eden Gardens) ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (IND vs WI) ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ଦଳରେ ଟି-୨୦ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଖେଳାଳି ଭରି ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ODI ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ରେ ୱିଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଏକ ଭଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରେ । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବୋଲିଂରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ବିଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କିଏ ସାମିଲ ହେବେ, ତାହା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜାଦାର ହେବ ।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ?

କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଇଶାନ କିଶନ କିମ୍ବା ରିତୁରାଜ ଗାଇକ୍ଵାଡ ଓପନିଂ କରି ପାରନ୍ତି । କୋରୋନା କାରଣରୁ, ରିତୁରାଜ ପୂରା ODI ସିରିଜରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଖେଳିପାରନ୍ତି ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ କ୍ରମରେ କିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ । ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭାରତର ଦୀପକ ହୁଡା ଏବଂ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟରଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ଦୀପକ ହୁଡା ନିଜ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଜରେ ଏକ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର୍ କେକେଆର୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟି-୨୦ ର ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୪ଟି ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏହା ନହୁଏ, ତେବେ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଭାରତ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରନ୍ତି । ବୋଲିଂରେ ଉଭୟ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଖେଳି ପାରନ୍ତି । ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଯାଇପାରେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଦୀପକ ଚହର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆବେଶ ଖାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ରିତୁରାଜ ଗାଇକ୍ଵାଡ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଋଷଭ ପନ୍ତ (wk), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଦୀପକ ହୁଡା, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର / ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ / ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ।

