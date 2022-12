IND vs BAN: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଡରୁଥିଲେ

KL Rahul On India vs Bangladesh 1st Test: ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (IND vs BAN Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (IND vs BAN 1st Test) ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ୧୮୮ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି କେଏଲ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥଲି, ଯାହା ଜାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।

ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଚାରି ୱିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦଳ ସକାଳ ସେଶନର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କେଏଲ ରାହୁଲ (KL Rahul) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଓ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଏପରି କରିପାରିଛୁ । ପିଚ୍ ଫ୍ଲାଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲୁ । ଲାଗୁଥିଲା ଏହି ପିଚରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ସହଜ ନଥିଲା । ଯେଭଳି ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ଓପନରମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ।"

କେଏଲ ରାହୁଲ (KL Rahul) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହୁଁ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କିପରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତିଷ୍ଠି ପାରିବା । ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୋଲର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଲକୁ ପିଚ୍ ଉପରେ ଗତି କରାଇଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର । ବିଜୟ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଆମକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ।"

କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆସିଛୁ । ODI ସିରିଜରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଜିତିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଏହି ବିଜୟରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ । ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଓ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏକ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ମୁଁ ଗିଲ ଓ ପୂଜାରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି, ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଶତକୀୟ ଇଂନିସ ଖେଳିଛନ୍ତି ।