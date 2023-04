IPL 2023: ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୫ ଚୌକା, ୨୫ ବଲରେ ପଚାଶ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଥରାଇ ଦେଲେ ଏହି ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଓପନର୍

IPL 2023: RR vs DC, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ ରେ କେବଳ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯୁବ ଓପନର୍ ଯଶସ୍ବୀ ଜୌସୱାଲଙ୍କ (Yashasvi Jaiswal) ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯିଏ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯଶସ୍ବୀ ନିଜ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ।

ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଆହାଟୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (RR vs DC) ବିପକ୍ଷ ସିଜିନର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଜୌସୱାଲ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯଶସ୍ବୀ ଜୌସୱାଲ ଚଳିତ ସିଜିନର ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକକୁ ମାତ୍ର ୨୫ ବଲରେ ପୂରା କରିଥିଲେ ।

