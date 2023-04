Arjun Tendulkar: ଉମ୍ରାନ୍ ମଲିକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

IPL 2023: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (Mumbai Indians) ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ (Sunrisers Hyderabad) ଯେତେବେଳେ ୧୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା, ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା । ଏହି ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର । ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର (Arjun Tendulkar) ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇମଲାଇଟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏହା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶେଷ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଓ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ଥିଲେ । ବିଶ୍ୱର ବଡ ବଡ କ୍ରିକେଟର ତଥା କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ।

ବିଶେଷକରି ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବୋଲିଂ ବେଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଆସନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଉମ୍ରାନ ମଲିକଙ୍କ ପରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏପରି କ୍ରିକେଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି?

A special moment for young Arjun Tendulkar, who gets his first wicket in #TATAIPL and it is his captain Rohit Sharma, who takes the catch of Bhuvneshwar Kumar.

Arjun takes the final wicket and @mipaltan win by 14 runs. pic.twitter.com/1jAa2kBm0Z

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2023