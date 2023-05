RR vs GT 2023: ଗୁଜୁରାଟଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଲେ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, କହିଲେ ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ..

RR vs GT: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ । ୯ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ ଉପରେ କବଜ୍ଜା କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ । ଗୁଜୁରାଟଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଏହା ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନର ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ । ତେବେ ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନିରାଶ ହେବା ସହ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।