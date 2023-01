BBL: କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ଧରିଲେ ଏପରି ଅସମ୍ଭବ କ୍ୟାଚ୍, କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବେ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Michael Neser Controversial Catch: ରବିବାର ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ (Sydney Sixers) ଓ ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ (Brisbane Heat) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ (BBL) ରେ କିଛି ଏପରି ଘଟିଛି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ଏପରି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିବେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବ୍ରିସବେନ୍‌ ହିଟ୍‌ର ଫିଲ୍ଡର ମାଇକେଲ ନେସର (Michael Neser) ଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ମାଇକେଲ୍ ନେସର (Michael Neser) ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ୨ରୁ ୩ ମିଟର ସୀମା ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତା’ପରେ ସୀମା ବାହାରେ ବଲକୁ ଦୁଇଥର ପବନରେ ବାଉନ୍ସ କରି ଭୂମି ଭିତରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କ୍ୟାଚ୍ ପୂରା କରିଥିଲେ । ମାଇକେଲ ନେସରଙ୍କ ଏହି କ୍ୟାଚର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ଆଇନଗତ କି ନୁହେଁ, କାରଣ ଫିଲ୍ଡର ସୀମା ବାହାରେ ଯାଇ ବଲକୁ ଦୁଇଥର ପବନରେ ବାଉନ୍ସ କରି ପରେ ଭିତରକୁ ଆସି କ୍ୟାଚ୍ ଧରାଯାଇଥିଲା ।

ରବିବାର ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ ଓ ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ (Brisbane Heat) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ (Big Bash League) ରେ ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ (Sydney Sixers) ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋର୍ଡାନ ସିଲ୍କ (Jordan Silk) ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଜୋର୍ଡାନ ସିଲ୍କ (Jordan Silk) ୨୩ଟି ବଲରେ ୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଜୋର୍ଡାନ ସିଲ୍କ (Jordan Silk) ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଇକେଲ ନେସର (Michael Neser) ୧୯ ତମ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ ।

Michael Neser's juggling act ends Silk's stay!

Cue the debate about the Laws of Cricket... #BBL12 pic.twitter.com/5Vco84erpj

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2023