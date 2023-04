'PCB ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ'

Cricket News In Odia: BCCI Vs PCB, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ (IPL 2023) ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱକପ (World Cup 2023) ଓ ଏସିଆ କପକୁ (Asia Cup 2023) ନେଇ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCCI Vs PCB)ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥମିବାକୁ ନାମ ନେଉନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (Pakistan Cricket Board) ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତ ପଠାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି । ପିସିବିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ଓ ବିଶ୍ୱକପ ନଖେଳିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ।

ଏସିଆ କପ୍ ଓ ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶର ବୋର୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବ ନାହିଁ ଓ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ନଜମ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଦଳ ପଠାଇବ ନାହିଁ ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଲାଭ?

ଯେକୌଣସି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ଆୟର ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳ ଆଇସିସିରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ପାଇଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ନ ଖେଳିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବନାହିଁ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ ନଖେଳେ ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ ।

PCB ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି!

ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ଏକ ବଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ ନ ଖେଳି ସେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ PCB କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଜବୁତ କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇସଲାମାବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନଜମ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ PSL ର ସଫଳତା ବୋର୍ଡର ରାଜସ୍ୱ ପୂରଣ କରିଛି ଓ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ ନ ଖେଳିବାର ବିପଦକୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।

ନଜାମ ସେଠୀ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ, ଯାହା ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଅବରୋଧକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନର ପରାମର୍ଶରେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ । ପିସିବିର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବ । ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରେ । ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଇସିସି ଓ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

