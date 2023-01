Shubman Gill: ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକ ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Rohit Sharma On Shubman Gill: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (India vs New Zealand) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଶୁବମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ୧୪୯ ବଲରେ ୨୦୮ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିଶତକ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ (Rohit Sharma) ଅଢେଇ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ (Social Media) ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟ୍ୱିଟରେ ଶୁବମାନ ଗିଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜବାବକୁ ନେଇ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ, ରୋହିତଙ୍କ ୩୩ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁବମନ ଗିଲ ଟ୍ୱିଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ପରି ପୁଲ୍ ସଟ୍ କେହି ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହା ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, 'ଧନ୍ୟବାଦ ଭବିଷ୍ୟତ' ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ ବାରମ୍ବାର ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଶୁବମାନ ଗିଲ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ, ସେହୱାଗ, ରୋହିତ ଓ ଇଶାନ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ରୋହିତ ଦିନିକିଆରେ ତିନୋଟି ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଦିନିକିଆରେ ତିନିଥର ଏହି କରିସ୍ମା କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁବମାନ ଗିଲ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ଶୁଭମନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶୁବମାନ ଗିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯ ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ୬୮.୮୭ ର ଏକ ଭଲ ହାରାହାରିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ହଜାର ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଶୁବମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବମୋଟ ୧୧୦୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିସାରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଏହି ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ୩ଟି ଶତକ ଓ ୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

