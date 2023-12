WFI Elections 2023: ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେଶନର ନୂତନ ସଭାପତି

WFI Elections 2023: ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ ସିଂଙ୍କ (Brij Bhushan Sharan Singh) ନିକଟତର କୁହାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ (Sanjay Singh) ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ) ର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ୨୦୦୮ ରେ ବାରାଣାସୀ ରେସଲିଂ ଆସୋସିଏସନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୦୯ ରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରେସଲିଂ ଆସୋସିଏସନ ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଉପ-ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ।

ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଅନୀତା ଶୋରାନଙ୍କ (Anita Sheoran) ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ । ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ ସିଂ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଅନୀତା ସମର୍ଥନ ଥିଲା । ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଓ ସାକ୍ଷି ମଲିକ୍, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ବିଜେତା ବିନେଶ ଫୋଗେଟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବ୍ରଜ ଭୂଷଣ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।

#WATCH | Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh's aide Sanjay Singh elected as the new president of the Wrestling Federation of India

"...National Camps (for wrestling) will be organised. Wrestlers who want to do politics can do politics, those want to do wrestling will do… pic.twitter.com/wUsYpFNvIT

— ANI (@ANI) December 21, 2023