PM Modi To Umesh Yadav: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଝିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଏମ ମୋଦି

India vs Australia 3rd Test, PM Modi To Umesh Yadav: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (India vs Australia Test Series) ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଜଣେ ଖେଳାଳି (Indian Fast Bowler) ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଏହି ଖେଳାଳି ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (PM Narendra Modi) ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବାପା ତିଲକ ଯାଦବଙ୍କ ବୁଧବାର ( ଫେବୃଆରୀ ୨୨) ନିଧନ ହୋଇଥିଲା ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ତିଲକ ଯାଦବ (Tikal Yadav) ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ନାଗପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ (Umesh Yadav Father Death) ହୋଇଛି । ତିଲକ ଯାଦବ (Tikal Yadav) ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ଥିଲେ । ତିଲକ ଯାଦବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଡରୌନା ଜିଲ୍ଲାର ପୋକରଭିଣ୍ଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖାପରଖଡାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାଲ୍ନି ଖଣିରେ ରହୁଥିଲେ। ତିଲକ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ବଡ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ତିଲକ ଯାଦବଙ୍କର ତିନି ପୁଅ କମଲେଶ, କ୍ରିକେଟର ଉମେଶ, ରମେଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାର ନଦୀ ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (PM Modi) ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଉମେଶ ଯାଦବ (Umesh Yadav) ଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଏମ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ।" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉମେଶ ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଚିଠିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିବାରୁ ଉମେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କ୍ୟାପଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଦଳର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉମେଶ ଯାଦବ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଉମେଶ ଯାଦବ ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୩ ବଲ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୧୭ ରନ କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଉମେଶ ଯାଦବ ୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାବେଳେ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉମେଶ ଯାଦବ (Umesh Yadav) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୫୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୬୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୭୫ଟି ODI ଓ ୯ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି । ୬.୦୧ ଇକୋନୋମି ସହ ଓମେଶ ଯାଦବ ODI ରେ ୧୦୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବାବେଳେ ଟି-20ରେ ୧୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉମେଶ ଯାଦବ ଅନ୍ୟତମ ।