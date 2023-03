Virat Kohli: ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଇରଲ ହେଉଛି ଫଟୋ

Virat Kohli's Viral Photo: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଅଛି । ସେ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ୭୫ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁନିଆର କ୍ରିକେଟ୍ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହାସଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ବାସ୍ତବରେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପେପରରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଉପରେ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୦ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୨ ଶତକ ମାରିବା ପରର, ଯାହାକୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାଇଥିଲେ ।​

A question for the English exam of 9th Standard.

Showing the picture from the hundred of Virat Kohli against Afghanistan in the Asia Cup. pic.twitter.com/j2bhv6p1pu

