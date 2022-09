Mankading: ମାଙ୍କେଡିଂ ବିବାଦ ଉପରେ ବିରେନ୍ଦର ସେହୱାଗଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ ଭାଇରାଲ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି?

Virender Sehwag On Mankading: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର (India Women Cricket Team) ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (Deepti Sharma) ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚାର୍ଲୋଟ ଡିନଙ୍କୁ ରନ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କେଡିଂ (Mankading) କରିଥିଲେ । ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି । ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପ୍ତି କିଛି ଭୁଲ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଖେଳାଳି ଏହାକୁ 'ଖେଳ ଭାବନା' ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ବିରେନ୍ଦର ସେହୱାଗଙ୍କ (Virender Sehwag) ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହୱାଗ ଏହି ଟ୍ୱିଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହୱାଗ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଇଂରାଜୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ହାରିଥିବାର ଦେଖିବା ମଜାଦାର ।' ସେହୱାଗଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଖେଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ସେ ନିୟମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ସେ ମାଙ୍କେଡିଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

Funny to see so many English guys being poor losers. #Runout . pic.twitter.com/OJOibK6iBZ

