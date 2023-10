World Cup 2023: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ଦାବି? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ମ୍ୟାଚ୍

India vs Pakistan: କେବଳ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ନୁହଁନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ । ଏଥର ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର, ୧୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଏହି ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନୁହେଁ । ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସୌrନିକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସହିଦ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ, ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ସୌଜନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ବହିଷ୍କାର ଦାବି?

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ, ଶଙ୍କର ମହାଦେବନ ଏବଂ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ମଧ୍ୟ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତର କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ?

Usual regular match like all others would be more than enough,Hv some shame. #INDvsPAK #ShameOnBCCI #JayShah #indianarmy pic.twitter.com/hkURDWvjM6

Why unnecessary special treatment and special program for Pakistani team?

IndiaVsPakistan match should be boycotted.

It's a joke that on one hand you are asking our soldiers to give away their lives & then you are playing matches & celebrating.

Like to boycott & see the power of X. pic.twitter.com/fmQRK2WU1x#BoycottIndoPakMatch #ShameOnBCCI…

