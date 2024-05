Achyuta Samanta: ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍‍: ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲେ

Achyuta Samanta (ଭୁବନେଶ୍ୱର): ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ବେଶ୍‍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି ସେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍‍ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଅବତାର, ନୂଆ ଲୁକ୍‍ ତଥା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍‍କୁ ନେଇ। ଖୋଦ୍‍ ଅଚ୍ୟୁତ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

Tied my hair today, trying out a new style. I never cut my hair but do a mundan (shave) and donate it once a year at Tirupati temple. I feel blessed to have dense and black hair, all by God's grace. pic.twitter.com/zEoMdjltIK

— Achyuta Samanta (@achyuta_samanta) May 22, 2024