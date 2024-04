Odisha Election 2024: ବିଜେଡିର ମିଶିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ

Odisha Election 2024: ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ(Varsha Priyadarshini । ଓଲିଉଡର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟିକା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥା୍ତ୍ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା(BJD) ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି । ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Greetings to all of you on the auspicious occasion of Ram Navami.

Prabhu Shri Ram is known as Maryada Purshottam and is the embodiment of dharma. His life story is a perfect example in righteousness, courage, kindness, devotion, and selflessness.

May Prabhu Ram bless us all! pic.twitter.com/ckV2in2KLX

— VARSHA PRIYADARSHINI (@VarshaPriyadar3) April 17, 2024