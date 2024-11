Top 10 News Today: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପିକେ ମିଶ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସକାଳର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖବର

1. India today's most powerful person list: ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭୂମିକା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୧୦ ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ୧୧ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୀତି ବର୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଙ୍କ ତଳକୁ ରହିଛି ଆର୍‍ଏସ୍‍ଏସ୍‍ ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ନାଁ। ସେହିପରି ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶଦାତା ପିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଏହାପରେ ନାଁ ରହିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାଁ।

2. ⁠CM Mohan Majhi to start a foreign tour from the 18th to attract investment : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଲାଗି ୧୮ରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ତିନିଦିନିଆ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ସ୍‍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋହ ଶୋ ହେବ। ସେଠି ଥିବା କରମ୍ମାନି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।

3. ⁠Odisha to construct 7-floor Odisha Bhawan in Delhi: ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଏକ ନୂଆ ୭ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି କରାଯିବ। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଉଞ୍ଜ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଲହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର।

4. ⁠cm to visit Delhi today: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ରାଜଭାଷା ହିନ୍ଦିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହିନ୍ଦି ସମିତି ବୈଠକ ବସୁଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

5. ⁠no grievance for two weeks: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ରହୁଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଚି। ସେହିପରି ୧୧ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ରହିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ରହିବେ ସେଥିଲାଗି ସେହିଦନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।

6. ⁠sand and chips transporting trucks to go on strike from the 9th: ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଯେମିତି ବାଲି, ମୋରମ, ଗୋଡ଼ି ଆଦି ପରିବହନ କରୁଥିବା ଟ୍ରକସବୁ ଧର୍ମଘଟରେ ଯିବେ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ତଥା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସମ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ଯାଏ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ବାଲିଟ୍ରକ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ।

7. ⁠Odisha to investigate elephant deaths. : ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ତହା ଜାଣିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏହି ତଦନ୍ତରେ ୫୦ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

8. ⁠tribals will be out of UCC says Home Minister: ସମାନ ଦିଓ୍ୱାନୀ ସଂହିତାକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମାନ ଦିଓ୍ୱାନୀ ସଂହିତା ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବାଦ୍‍ ରଖଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ତଦନ୍ତ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

9. ⁠India Vs England ODI in Barabati : କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‍ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃୟାରୀ ୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‍ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଚି। ଯେଉଁଉଁଥିରେ ଟିକେଟ ମୁଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେତେ ରହିବ ତାହା ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ।

10. ⁠weather:ଦୀପାବଳି ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣଫୁଟା କାରଣରୁ କୃତ୍ରିମ କୁହୁଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।