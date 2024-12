Accident News: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦ ଗାଡି ପାଉଁଶ, ୫ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

Accident News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାନୀ ଘଟିଛି। କେମିକାଲ ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଖିପିଛୁଳାକେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡି ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଆଁରେ ଜଳି ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | 4 dead and several injured in a major accident and fire incident in the Bhankrota area.

A fire broke out due to the collision of many vehicles one after the other. Efforts are being made to douse the fire. pic.twitter.com/3WHwok5u8W

— ANI (@ANI) December 20, 2024