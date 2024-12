Weather updates: ୫ ରାଜ୍ୟକୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି, ୧୩ ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼

Weather updates:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘନ କୁହୁଡି, ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିମଲା ପରି ଦିଲ୍ଲୀର ପାଣିପାଗ ରହିଛି। କାରଣ ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଶିମଲାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନର କରୌଲିରେ ତାପମାତ୍ରା ୧.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ୧୨ଟି ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ୨୩ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ପାରଦ ବିଯୁକ୍ତରେ ରହିଛି। ନଦୀ ଓ ଜଳପ୍ରପାତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ ୬ ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିଛି। ସେହିପରି କାର୍ଗିଲରେ ବିଯୁକ୍ତ ୧୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲେହରେ ବିଯୁକ୍ତ ୧୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି।

Satellite IR animation from INSAT 3DR (19.12.2024 0315-0945 IST) showing convective clouds associated with the well marked low pressure area over southwest Bay of Bengal.

The system is likely to move nearly northwestwards towards north Tamil Nadu and south Andhra Pradesh coast… pic.twitter.com/tUHUDvTtmp

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 19, 2024