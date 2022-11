Aadhar Card Update: ଆଧାର କାର୍ଡର ନିୟମରେ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ ନଚେତ୍...

Aadhar Card Update: ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (Important Document) । କାରଣ ଏହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲେ । ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ (Aadhaar Card) ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜିଯିବା ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ, ଅନଲାଇନ୍ (Online Aadhaar Download) ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଆଧାର (Offline Aadhaar Download) ର ଆକ୍ସେସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା ସରକାରୀ ହେଉ ଅବା ବେସକାରୀ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଧାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଡିଛନ୍ତି । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଆପଣ ଏହାକୁ ମଝିରେ କେବେବି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡି଼ବ । ଭାରତ ସରକାର ୧୦ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ଡାଟାକୁ ଏହାର ରେକର୍ଡରେ ରଖିବା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗେଜେଟ୍ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ନାଗରିକଙ୍କ ସୂଚନା ସମୟ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ (CIDR) ରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥିବ । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (UIDAI) ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲା । UIDAI କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ମଝିରେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

UIDAI ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସହଜରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ । UIDAI ର My Aadhaar portalରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 'ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଅପଡେଟ୍' ର ଏକ ନୂତନ ସେକ୍ଶନ ମିଳିବ । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ । ୟୁଜର୍ସମାନେ My Aadhaar portal ଓ My Aadhaar App ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାରକୁ ଅନଲାଇନରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଭିଜିଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ।