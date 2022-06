3D printed ear transplant : ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଦଳିଲା କାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ ଡାକ୍ତର

3D printed ear transplant : ଆମେରିକାରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ନୂଆ ସଫଳତା, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଝିଅକୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ କାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଝିଅଟିର ଡାହାଣ କାନ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଏକ ନୂଆ କାନ ଲଗାଇଥିଲେ। 3D ସହିତ କାନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଝିଅଟିର କାନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଯାହା ପରେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ଝିଅର ଜୀବକୋଷରୁ କାନ ପ୍ରିଣ୍ଟି କରାଯାଇ ଲଗାହେଲା

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, କୃତ୍ରିମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କାନକୁ ଅନ୍ୟର କାନରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କାନ ପ୍ରତିରୋପଣ କରି ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି କାନ ପାଇଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଝିଅ ଶରୀରରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାନ ପାଇଁ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଶରୀର ଡୋନରଙ୍କର କାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ପିଲାଦିନରୁ ଖରାପ ଥିଲା କାନ, ଏବେ ହେଲା ଚମତ୍କାର

ଆମେରିକାର ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷିୟା ଯୁବତୀଙ୍କ କାନ ପିଲାଦିନୁ ବଙ୍କା ଥିଲା । ସେ କିଛି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଅର ପରିବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀ 3D ବାଓଥେରାପିଟିସ୍ ଏହି ସଫଳ ଅପରେସନ୍ କରିଛି । ଯୁବତୀଙ୍କ ନୂଆ କାନ ସାଧାରଣ କାନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଛୋଟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ଶରୀର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଉଛି ।

ଏହା ହେଉଛି 3D ଶରୀରର ନୂତନ କନସେପ୍ଟ

3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାଧାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଅବିକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ । 2Dରେ ଏକ ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରିବା ପରି । 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଧାତୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଥିରୁ ମାନବ ଅଙ୍ଗ ଛାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି କୌଶଳରେ ଶରୀରରୁ କୋଷ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଅଙ୍ଗ ତିଆରି ହୁଏ ।

A biotech company in Queens said it had for the first time used 3-D printing to make a body part — an ear — with a patient’s own cells. https://t.co/REnolTVtJR

— NYT Science (@NYTScience) June 3, 2022