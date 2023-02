Call Recording Discontinued: ଏଣିକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଉଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି

Call Recording Discontinued: ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଣିକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଲ ରେକର୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଗୁଲ ର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। କିଛି ଏମିତି ସୂଚନା ରହିଛି ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଗୁଗୁଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ରେକର୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଗୁଗୁଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ -10 ସହିତ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ -11 ସହିତ ଫେରି ଆସିଥିଲା।

୨୦୨୨ ମେ ୧୧ ରେ ଯେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ତିଆରି ଓ ଚଲାଇବା ଭଳି କମ୍ପାନୀ Google ନିଜର ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଯାହାପରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କଲ ରେକର୍ଡିଂ ଆପ୍ସ (Android Call Recording Apps) ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ପଲିସି ପରେ ଡେଭଲପର୍ମାନେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି API କୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ସରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ।

ଉଲ୍ଲେଖଥାଉ କି, ଏହି ପଲିସି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେଟିଭ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏପରି କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ / ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ । ଯେପରିକି Xiaomi, Samsung, OnePlu ଏବଂ Oppo ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ନିଜସ୍ୱ ପିକ୍ସେଲ ଡିଭାଇସ୍ ।

ନେଟିଭ କଲ ରେକର୍ଡିଂରେ ଏହି ସୁବିଧା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କାହା କଥାକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ତେବେ ସଫା ସଫା ‘This call is now being recorded’ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ହଟାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ସକୁ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆପ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଯିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। କେତେକ ପୁରୁଣା ଫୋନରେ ଏହି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ନିୟମ କୁହାଯାଇପାରେ।

ଯଦି ଗୁଗୁଲର ନିଜସ୍ୱ ଡିଭାଇସ୍ ପିକ୍ସେଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, ତିନୋଟି ଗୁଗୁଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ 6A, 7 ଏବଂ 7 Pro ଉପଲବ୍ଧ । ଗୁଗୁଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଫୋନରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଡାଏଲର୍ ଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆପ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଏହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ କି ଗୁଗୁଲ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁନି ତ । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭାବେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ।

