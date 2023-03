Urinated In Flight: ପୁଣି ବିମାନରେ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କଲେ ମଦ୍ୟପ ଛାତ୍ର, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?

Passenger Urinated In American Flight: ପୁଣି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିମାନରେ ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କଲେ ଯାତ୍ରୀ (Urinated In Flight)। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (New York-Delhi flight)ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଆମେରିକାନ ଏୟାରଲାଇନର (New York flight) ଏକ ବିମାନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।