Building collapses: ଦିଲ୍ଲୀର କରୋଲବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁଶୁଡିଲା କୋଠା, ଦବି ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ

Building collapses: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋଲବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୧୦ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ଘର ତଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଦବି ରହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ୧୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘର ଭୁଶୁଡିବା ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

#WATCH | Delhi: DCP Central M Harsh Vardhan says, "At around 9 AM, information of a building collapse was received at Prasad Nagar Police Station from the area of Bapa Nagar. An old building of approximately 25 square yards area has collapsed. So far, 8 persons have been rescued… https://t.co/n1SywDj5AJ pic.twitter.com/eJNxW7RxNi

— ANI (@ANI) September 18, 2024