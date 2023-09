Chandrayaan-3 Mission: ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ- ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ, ଇସ୍ରୋ ଦେଲା ଜବାବ

Chandrayaan-3 Latest Update: ଦୀର୍ଘ ୧୪ ଦିନର ରାତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ ଅଭିଯାନର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ- ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରୋ ଉଭୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଅଭିଯାନକୁ (Chandrayaan-3 Mission) ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ (ISRO) ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ-ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ (Vikram Lander Pragyan Rover) ସହ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବରେ ଗଣଯିବ।

ଇସ୍ରୋ ଦେଲା ବଡ଼ ଖବର

ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (Indian Space Research Organisation) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ- ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କିମ୍ବା ରୋଭର ଠାରୁ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ।

ଏବେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ-ପ୍ରଜ୍ଞାନ

ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଭଲ କାମ ଶେଷ କରିଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ (Vikram Lander Pragyan Rover Soft Landing on Moon) ବିଗତ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ଶୟନ (Sleep Mode of Lander Vikram Rover Pragyan) ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇସ୍ରୋ ହାରାହାରି ତଥ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଯାହା ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବୋନସ୍ ହେବ।

Chandrayaan-3 Mission:

Efforts have been made to establish communication with the Vikram lander and Pragyan rover to ascertain their wake-up condition.

As of now, no signals have been received from them.

Efforts to establish contact will continue.

— ISRO (@isro) September 22, 2023