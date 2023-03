Helicopter Crash: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି

Helicopter Crash: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମାଣ୍ଡଲା ପାହାଡ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବମାଡିଲା ନିକଟରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଚପରଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯.୧୫ ସମୟରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଏଟିସି) ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଫ୍ଟ କୋଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ରାୱତ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚପରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଖରାପ ପାଗ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ ରେ ତାୱାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତା’ପରେ ସେନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାୱାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିମାନରେ ଥିବା ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କ ନାମ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୌରଭ ଯାଦବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

