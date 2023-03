DCW Chief Swati Maliwal: ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ଵାତୀ ମାଲିୱାଲ, କହିଲେ- 'ମୋ ବାପା ମୋତେ କରିଥିଲେ ଯୌନ ଶୋଷଣ...'

DCW Chief Swati Maliwal: ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଵାତୀ ମାଲିୱାଲ(dcw chief swati maliwal) । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆଣିଛି । ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ,ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା (father) ମୋତେ ପିଟୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯୌନ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ( sexually assault) କରୁଥିଲେ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ , ମାଡ ମାରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଦେଉଥିଲେ । ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଟ ତଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲୁଚି ରହୁଥିଲି । ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଏ ଘଟିଆ ହରତକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନ ଥିଲି । ' ତେବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଵାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କ (dcw chief swati maliwal)ଏହି ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ନିକଟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଵାତି ମାଲିୱାଲଙ୍କ ସହ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏକ କାର କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାରୀ ନେଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଏକ ନିଶାସକ୍ତ କାର ଚାଳକ ପଡିଯାଇଥିଲା । ନିଶାସକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାର୍‌ରେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବସିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଜ ବଲେନୋ କାର୍ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ମାରି ପୁଣି ମହିଳା କମିଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସ୍ୱାତୀଙ୍କ ସହ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ ।

#WATCH | "I was sexually assaulted by my father when I was a child. He used to beat me up, I used to hide under the bed," DCW chief Swati Maliwal expresses her ordeal alleging her father sexually assaulted her during childhood pic.twitter.com/GsUqKDh2w8

