'ଯଦି ଆମେ ବେଇମାନେ ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହଁନ୍ତି'

Delhi CM Arvind Kejriwal: ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରି ଘୋଟଲାକୁ (Delhi Liquor Policy Case) ନେଇ ସିବିଆଇର (CBI) ପକ୍ଷରୁ ସମନ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ (Arvind Kejriwal) ଶନିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି 'ରବିବାର ଦିନ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଓ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (PM Modi) ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ଏପରି ନାହିଁ, ଯିଏ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡି ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୭୫ ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ।'

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବର ତିନିକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ପରେ ନମ୍ବର ଦୁଇକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା । ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ପିଏମ ମୋଦି ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଏପରି ହେଉନାହିଁ । ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି । ଆମେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଭରସା ଦେଇଛୁ । ଏହି ଲୋକମାନେ ସମାନ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଜରାଟରେ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିନାହାଁନ୍ତି ।'

