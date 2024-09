Mini Moon: ପୃଥିବୀକୁ ଆଜି ମିଳିବ ଆଉ ଏକ 'ଚନ୍ଦ୍ର', ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି ମିନି ମୁନ୍ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ

Moon Asteroid 2024 PT5: ପୃଥିବୀ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ୍ ଏହାର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ “ମିନି ମୁନ୍” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଘଟିବ ଓ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଲିସ୍କୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିହେବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ୨୫ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ରହିବ। ପୃଥିବୀରୁ ଏହି ଗ୍ରହର ଦୂରତା ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ୧୧ ମିଟର, ଯାହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଷ୍ଟେରଏଡର ନାମ ହେଉଛି 2024 PT 5 ଓ ଏହା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇମାସ ରହିବ। ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ 2024 PT5 କିଛି ସମୟ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ରହିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବରେ ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ଆମ ଗ୍ରହର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବ।

A tiny asteroid, named 2024 PT5, has become Earth's temporary companion. After approaching Earth for a long time, its path was influenced by our planet's gravity. This caused it to become a 'mini-moon' for a few months, circling us until late November pic.twitter.com/ddCKM5XaDm

