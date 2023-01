Egg-Chicken: ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା ନା ଅଣ୍ଡା? ପ୍ରମାଣ ସହ ମିଳିଯାଇଛି ସଠିକ୍ ଜବାବ

Weird News On Egg And Chicken: ପିଲାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରିଡଲର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଥିଲା । ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆରେ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ନା ଅଣ୍ଡା (Came First Hen Or Egg)? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କେହି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ । କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ପଚରାଯାଉଥିଲା ଯେ ତେବେ ଏହି ଅଣ୍ଡା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଓ ଯଦି ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ, ତେବେ ପଚରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି କୁକୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକୃତ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥର ଏହାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତର୍କ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ା ନା ଅଣ୍ଡା ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନର ଶେଫିଲ୍ଡ ଓ ୱାରୱିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ପ୍ରଫେସର ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଗବେଷଣା ପରେ ଗବେଷକମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି । ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲା । ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁକୁଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ଅଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି । ଏହି କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ବିନା ଅଣ୍ଡା କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଣ୍ଡାର ସେଲରେ ଓଭୋକଲିଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବିନା ଅଣ୍ଡାର ଖୋଲ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ କେବଳ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣ୍ଡା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ନହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଉପାୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲା ।

ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କଲିନ୍ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡ଼ା ନା ଅଣ୍ଡା ଆସିଛି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉତ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମିଳିଛି । କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ଓ ତା’ପରେ ଅଣ୍ଡା ସେହି କୁକୁରର ଗର୍ଭ ଦେଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ।