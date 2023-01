Farmer Sells Fresh Air: ଫ୍ରେସ୍ ଏୟାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି ୨୫୦୦

Fresh Air for 2500 Rupees Per Hour in Thailand: କୁହାଯାଏ କୌଣସି କାମ ଛୋଟି କି ବଡ ନୁହେଁ । ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ଯୁଗ ବଦଳିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ । ତାଜା ପବନ ବା ଫ୍ରେସ ଏୟାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷକ। ଏଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ବି ନେଉଛନ୍ତି । ଘଣ୍ଟାକୁ ମାତ୍ର ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ତାଜା ପବନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ତର ଜଣେ କୃଷକ । ସେ ତାଜା ପବନ ବିକ୍ରି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ଘରେ ବସି ।