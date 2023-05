Imran Khan Arrested: ଗିରଫ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ

Imran Khan Arrested: ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ-ଇ-ଇନସାଫର ଓକିଲ ଫୌସଲ ଚୌଧୁରୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । 'ଅଲକାଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାମଲା'ରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପିଟିଆଇ ନେତା ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାଗିଛନ୍ତି । ଇମ୍ରାନ ଗିରଫ ପରେ ପିଟିଆଇ ଏହି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ଏଥି ସହିତ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି । ଇସଲାମାବାଦ ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆଇଜି କହିଛି ଯେ ଧାରା ୧୪୪ ଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କେହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଥି ସହିତ, ପିଟିଆଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ଗିରଫ ସମୟରେ ଏହି ବିବାଦରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଓକିଲ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

They have badly pushed injured Imran Khan. Pakistan’s people, this is the time to save your country. You won’t get any other opportunity. pic.twitter.com/Glo5cmvksd

— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023