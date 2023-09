C295 Transport Aircraft: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସି-୨୯୫ ବିମାନ, ପୂଜା ପାଠ କରି ସାମିଲ କରାଇଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

C-295 Aircraft inducted into IAF: ସେପ୍ଟମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ସି-୨୯୫ ପରିବହନ ବିମାନ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିଣ୍ଡନ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ପୂଜାପାଠ କରାଇ ସି-୨୯୫ ବିମାନକୁ ବାୟୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭି.ଆର୍ ଚୌଧରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ସୋମବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସି-୨୯୫ ପରିବହନ ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଏହାର ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସି୨୯୫ ବିମାନରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପ୍ରତୀକ ତିଆରି କରିବା ସହ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ସି-୨୯୫ ପରିବହନ ବିମାନ ସେପ୍ଚମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ବୁଧବାର ସ୍ୱଦେଶ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ବିମାନ ଗୁଜୁରାଟ ଭଦୋଦରା ସ୍ଥିତ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରବସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ସି-୨୯୫ ପରିବହନ ବିମାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିମାନ ସ୍ପେନ ଠାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶଲ ଭି.ଆର ଚୌଧରୀ ସ୍ପେନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ସ୍ପେନ ସ୍ଥିତ ସେଭିଲ ସହରରେ ଏହି ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

