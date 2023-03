Aman Dhaliwal: ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଅମନ ଧାଲିୱାଲ? ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଛି ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ

Punjabi Actor Aman Dhaliwal: ଆମେରିକାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଅମନ ଧାଲିୱାଲଙ୍କୁ (Aman Dhaliwal) ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଧାଲିୱାଲ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏକ କୁଡି ପଞ୍ଜାବ ଡି' ଅଭିନେତା ଧାଲିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜିମରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣର ପୂରା ଘଟଣା ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଧାଲିୱାଲଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୨୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଅମାନ ଧାଲୀୱାଲ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଜାବୀ ସିନେମାରେ କାମ କରନ୍ତି । ସେ 'ଏକ କୁଡି ପଞ୍ଜାବ ଡି', 'ଅଜ ଦେ ରାଜେଁ' ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅମାନ ଯୋଦ୍ଧା ଆକବର ଓ ବିଗ୍ ବି ଭଳି ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅମାନ ଧାଲିୱାଲ ଇଶ୍କ କା ରଙ୍ଗ ସଫେଦ, ପୋରସ୍ ଓ ବିଗ୍ନାହର୍ତା ଗଣେଶ ପରି ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।

Famous actor Aman Dhaliwal, who has worked in Punjabi and Hindi films, has been fatally attacked in America. The attack took place when he was exercising in the gym.

An assailant entered the gym armed with a knife and launched an attack. pic.twitter.com/4CgtTYJB3y

— Parmeet Bidowali (@ParmeetBidowali) March 16, 2023