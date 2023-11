UNLF Peace Talks: ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସହମତ ହେଲା ମଣିପୁରର ସର୍ବପୁରାତନ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ; ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଲା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି

Manipur Oldest Armed Group UNLF: ଶେଷରେ ହିଂସାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି ମଣିପୁରର ସର୍ବପୁରାତନ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନାଲ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ମଣିପୁରରେ ବେଶ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଏହ ସର୍ବପୁରାତନ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ୟୁଏନଏଲଏଫ ସଦ୍ୟ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।



କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ (Union Home Minister Amit Shah) ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି! ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (United National Liberation Front) ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର (UNLF Signed in Peace Treaty at Delhi) କରିଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା (Status of Peace Process in North Eastern States) ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହୋଇଛି।

The peace agreement signed today with the UNLF by the Government of India and the Government of Manipur marks the end of a six-decade-long armed movement.

It is a landmark achievement in realising PM @narendramodi Ji's vision of all-inclusive development and providing a better… pic.twitter.com/P2TUyfNqq1

