Chhattisgarh Naxal Attack: ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ, ଯବାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ୯ ଶହୀଦ

Chhattisgarh Naxal Attack: ଛତିଶଗଡର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁରରୁ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ । IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୯ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏକାଧିକ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଖବର ମୁତାବକ ନକ୍ସଲମାନେ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି IRD ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା କୁଟ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବେଡେରା ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନାରାୟଣପୁରରୁ ଯବାନମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । DRG ଯବାନ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡିରେ ଆସୁଥିଲେ।

Chhattisgarh | Nine people - eight Dantewada DRG jawans and one driver, lost their lives after their vehicle was blown up by naxals through an IED blast, in Bijapur. They were returning after a joint operation of Dantewada, Narayanpur and Bijapur: IG Bastar pic.twitter.com/hqsDHnr8XT

— ANI (@ANI) January 6, 2025