Old Pension Scheme: ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଉପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଲାଗୁ! ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା

Old Pension Scheme: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ (Central Government Employees) ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି । ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (OPS) ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମଘଟ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ (Finance Minister) ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ (Nirmala Sitharaman) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ରିହାତି ଦେଇଛି । ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ (OPS) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆଜ୍ଞା ହଁ… ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା (New Pension System) ରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) ର ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟି ନୂତନ ପେନସନ ସ୍କିମ (NPS) କୁ OPS ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ସାରା ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ୍ (Old Pension Scheme) ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର (Central Government) ଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ଲାଗୁ କରିବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (OPS) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେପରି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୂତନ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (New Pension System) ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ (NPS) ରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ (OPS) ପରି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (New Pension System) ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ (Central Government Employees) ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଦେବ । ଏହା ସହିତ ସରକାର ଏହି ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବଦାନକୁ ୧୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ କୋଷ ଉପରେ ବୋଝ ନଦେଇ ଅବଦାନ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) ର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଶେଷ ଡ୍ରୋନ ବେତନ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଡିଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେନସନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ (Congress) ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) କୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ ମନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ (Himachal Pradesh) ରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ପୁନଃ ଲାଗୁ (OPS Restored) କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ (Sukhwinder Singh Sukhu) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର (Congress Govt) ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) କୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ୨୦୨୨ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ (Old Pension Scheme) ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ (Old Pension Scheme) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଶେଷ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ୟାଲେରୀର ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥିର ପେନସନ ପାଆନ୍ତି । ଏହା ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ୍‌ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଶେଷ ବେତନର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରାଶିର ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ପେନସନ ରାଶି ଜାତୀୟ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ୍ (National Pension System) ଅଧୀନରେ ଅଂଶଦାୟୀ ରହିଛି, ଯାହା ୨୦୦୪ ପରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି ।

ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା ବେସିକ୍ ବେତନ ଓ ଡିଏର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ କଟାଇଥାଏ । ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ (NPS) ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ୬୦ ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ NPS ପାଣ୍ଠିର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥରୁ ପେନସନ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅବସର ପରେ ପେନସନର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ । କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏଥିରେ DA ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପୁରୁଣା ପେନନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସରକାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । NITI ଆୟୋଗର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବେରୀ ଅତୀତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତର ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପକାଇବ ।