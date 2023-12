Christmas Day: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଏହି ଖାସ୍ ଫଟୋ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା କହିଲେ ଏମିତି...

Christmas Day: ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । କାରଣ ଫଟୋଟିରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ବେଶରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି ବାନ୍ଧି ରେକ୍ସାଟିକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Anand Mahindra) ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଫଟୋଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଫଟୋଟି ଖୁବ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

This classic pic never fails to draw a smile from me on #Christmas Day.

Seasons’s Greetings to all of you. From my family to yours.

(Don’t know who the photographer is, but happy to give credit) pic.twitter.com/w66HBT59FN

— anand mahindra (@anandmahindra) December 25, 2023