Rahul Gandhi Disqualified: ରଦ୍ଦ ହେଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟତା, ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Rahul Gandhi Disqualified: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ (୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିନ ସୁରଟ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧିକ ମାନହାନୀ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଝାଟକା ଲାଗିଛି । ତାଙ୍କର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସେ କେରଳର ୱାୟାନାଡର ସାଂସଦ । ସେ ଆଜି ସଂସଦକୁ ଯାଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବା ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । 'ଶଶି ଥରୁର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହାର ବେଗ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି । '

Congress party's Rahul Gandhi disqualified as a Member of Lok Sabha from the date of his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark, March 23. pic.twitter.com/qmr9pRTtTh

— ANI (@ANI) March 24, 2023