Ritesh Agarwal Net Worth: OYO ହୋଟେଲର ମାଲିକ ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାଘର, ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ

Ritesh Agarwal Net Worth: ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହାକୁ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନାମ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ନିଆଯାଉଛି । ଓୟୋର ବ୍ୟବସାୟ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବ୍ୟାପିଛି । OYO ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ହେଉଛି Own Your Own ।