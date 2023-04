Rule Change From 1 April 2023: ଆଜିଠାରୁ ସୁନା, LPG, ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ସହ ହେଲା ଏସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ!

New Financial Year: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆଜିଠାରୁ ସୁନା କାରିଗରମାନେ କେବଳ ହଲମାର୍କ ସୁନା (Gold Hallmark) ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୂତନ ସ୍ଲାବ (New Tax Regime) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପେନକିଲର୍ସ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସହିତ ଅନେକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।

୧. ବ୍ୟବସାୟିକ LPG ମୂଲ୍ୟ

ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ (LPG Gas Cylinder Price) ବଦଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୧.୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।

୨. ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଆୟକରଦାତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବେ । ଏଥିରେ ରିହାତି ସୀମା ୫ ଲକ୍ଷରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

୩. ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା

ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ଦେଶର ରାଜପଥ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଓ NH-9 ରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

୪. କେବଳ ହଲମାର୍କ ଅଳଙ୍କାର ହେବ ବିକ୍ରୟ

ଆଜିଠାରୁ ସୁନା ବିକ୍ରିରେ ହଲମାର୍କିଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଦୋକାନୀ ମାନେ ହଲମାର୍କିଂ ବିନା ସୁନା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସୁନା ଉପରେ ୬ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ଯାହାକୁ ହଲମାର୍କ ୟୁନିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର (HUID) କୁହାଯାଏ ।

୫. ଔଷଧ ମହଙ୍ଗା

ପେନକିଲର୍ସ, ଆଣ୍ଟି-ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ହୃଦ ରୋଗର ଔଷଧ ଆଜିଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି । ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (WPI) ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଧାର କରି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

୬. ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ବଜେଟରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ୨ ବର୍ଷରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ୨ ବର୍ଷରେ ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ CSK ର ପରାଜୟର ୫ଟି ବଡ଼ କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ...

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଚେନ୍ନାଇର ପରାଜୟର ଅପରାଧୀ ୧୪ କୋଟିର ଏହି ଖେଳାଳି, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ ଉପରେ ହେଲା ବୋଝ!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଚେନ୍ନାଇର ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଧୋନି ରାଗି ପାଚି ହେଲେ ଲାଲ, କହିଲେ ମ୍ୟାଚ ହାରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଖୁସି ଖବର: ଶସ୍ତା ହେଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଦର

୭. ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ନିବେଶ

ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ୮ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମିଳୁଥିଲା ।