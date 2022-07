Shocking Video: ତାସ ମୁଠା ଭଳି ଭୁଶୁଡିଗଲା ୪ ମହଲା ଘର

Shocking Video: ଗତ ଶନିବାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଶିମଲା ଠାରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା ଘର ତାସ ମୁଠା ଭଳି ଭୁଶୁଡିଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଶିମଲା ଚୌପାଲ ବଜାର ଠାରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା ଘର ତାସ ମୁଠା ଭଳି ଭୁଶୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡି ଯାଇଥିବା ଘରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ତାସ ମୁଠା ଭଳି ଭୁଶୁଡି ଯାଇଥିବା ଏହି ଘରେ ଏକ UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା, ଗୋଟିଏ ଢାବା, ଗୋଟିଏ ବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୭ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।

#WATCH | Himachal Pradesh: A four-storey building collapsed in Chopal town in Shimla amid heavy rainfall. The building was already vacated by the local administration pic.twitter.com/FiJbCLty9r

— ANI (@ANI) July 9, 2022