Snake on Women: ଘର ଅଗଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଚଢିଗଲା ଅହିରାଜ ଆଉ ତା'ପରେ...

Snake on Women: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏପରିକି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ରହିଥିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଷଧର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛିଟା ବିଷଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଷଧର ସାପ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ ଭୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଘର ନିକଟରେ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସାପ ଭୁଲବଶତଃ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି।

ସାପ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାହା ନିକଟକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଦେବ। ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଏକ ଖଟ ପକାଇ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅହିରାଜ ସାପ ଚଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଲବୁର୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅହିରାଜ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ସାପକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ସାହାସକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

When this happens, what would be your reaction??

For information, the snake moved away after few minutes without out causing any harm…

(As received from a colleague) pic.twitter.com/N9OHY3AFqA

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 28, 2022