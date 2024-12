Terrorist Encounter: ଭାରତୀୟ ଯବାନ-ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍ଘର୍ଷ, ୫ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ, ୨ ଯବାନ....

Terrorist Encounter: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ କୁଲଗାମ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି। କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେହିବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କଦେର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁଇ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାମରିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ।

On 19 Dec 2024, based on specific intelligence input regarding presence of terrorists, a Joint Operation launched by Indian Army & J&K Police at Kader, Kulgam. Suspicious activity was observed by vigilant troops and on being challenged, terrorists opened indiscriminate and heavy… pic.twitter.com/NbbOzgBAoq

— ANI (@ANI) December 19, 2024