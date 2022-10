Komodo Dragon: କଇଁଛ ଖାଇଗଲା ବିଶାଳକାୟ ସରୀସୃପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗତ ୨୦୧୯ ବର୍ଷର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ୱିଟର ଯୋଗେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ୧୯ ସେକେଣ୍ଡ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ କୋମୋଡୋ ଡ୍ରାଗନ୍ ଆସୁଛି। ଡ୍ରାଗନ ଚେହେରା କଇଁଛ ଖୋଳପା (Tortoiseshell) ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରାଗନ ବେଳାଭୂମିକୁ (Sea Beach) ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସେହି ଖୋଳପାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଡ୍ରାଗନ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହାରର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଲୋକେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଗନ କ୍ୱଚିତ୍ କଇଁଛ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇ ସାରିଛି।

A komodo dragon ate a turtle and then wore it like a hat. Original video: https://t.co/HfyCM0qT3Y pic.twitter.com/dTQjPi0F9I

— Fascinating (@fasc1nate) October 17, 2022