KIIT Nanhipari Little Miss India: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନହ୍ନିପରୀ ଅଡିସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ ଲକ୍ଷ ?

KIIT Nanhipari Little Miss India: କିଟ୍ ନହ୍ନିପରୀ ଲିଟିଲ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୨୦ ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର ୩) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‍ ୭(KIIT at its campus 7) ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।