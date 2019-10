ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା

ଆଜି ମହାମାୟୀଙ୍କ ମହାନବମୀ । ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ । ସାରା ଦେଶରେ ମହାନବମୀ ପାଳିତ ହେଉଛି । ମା' ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶିର୍ବାଦ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ନବରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶହରା ସହ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ।