Weather Report: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Weather Report: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା-ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପାଗ କେମିତି ରହିବ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଖରା ଓ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥରୁ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରାହି ମିଳିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ସୋମବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୨୧ ରୁ ମେ ୨୬ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ରୁ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମଡି।

Heatwave to severe heatwave conditions very likely in many pockets of Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi, few pockets of Uttar Pradesh and Rajasthan, isolated pockets of West Madhya Pradesh. Heatwave conditions very likely in many/few/isolated pockets of Himachal Pradesh, pic.twitter.com/VLvDoN2P0S

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 20, 2024