CORONA: ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ,CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID 19) ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਇਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਦੇ ਨੇ,ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਮਲੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ASI ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SI ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

A song on precautions against Coronavirus by SI Baljinder Singh of @PunjabPoliceIndia. A creative way of spreading awareness on #COVIDー19 . pic.twitter.com/Qvbc9bMWo1

ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਟੈੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

A message from the entire @PunjabPoliceInd to all. We urge all to follow the instructions. Wash your hands frequently, Stay at home and maintain Social Distance to Stay Safe. Request you all to share this video across to increase awareness amongst everyone. #PunjabFightsCorona pic.twitter.com/eWxKkEfzWq

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) March 21, 2020