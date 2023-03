अब्दु रोज़िक और एमसी स्टेन के बीच दरार! अब्दु ने किये स्टेन के खिलाफ चौंकाने वाले दावे, देखें वीडिओ

Bigg Boss 16 contestants Abdu Rozik and MC Stan controversy news: हाल ही में अब्दु रोजिक ने मंडली खत्म होने की घोषणा कर हलचल मचा दी थी. बिग बॉस 16 में एक मंडली बनी थी जिसमें अब्दु रोज़िक, एमसी स्टेन, निमृत कौर अहलूवालिया, शिव ठाकरे, साजिद खान और सुम्बुल तौकीर खान शामिल थे.

ऐसे में अब्दु द्वारा दिए गए ताज़ा बयानों ने कहर मचा दिया है. बताया जा रहा था कि अब्दु एमसी स्टैन से नाराज़ है.

अब्दु रोज़िक और एमसी स्टेन के बीच सहयोग को लेकर विवाद?

पिछले कुछ दिनों से अब्दु रोज़िक और एमसी स्टेन सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. अब्दु ने वायरल हो रहे दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. अब्दु इस बात से बहुत नाराज़ हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि वह एमसी स्टेन से अपने गाने प्यार के लिए पोस्ट/रील प्रमोशन के लिए कह रहे थे.

वायरल हो रहे एक नए वीडियो में, अब्दु को यह दावा करते हुए देखा जा सकता है कि स्टेन उसकी कॉल नहीं उठाता है. अब्दु कल रात शिव ठाकरे की पार्टी में शामिल हुआ और वहां मीडिया से बातचीत के दौरान, अब्दु ने फिर से दावा किया कि उन्हें अपने गाने को बढ़ावा देने के लिए एमसी स्टेन की जरूरत नहीं है.

मंडली के ब्रेकअप पर शिव ठाकरे और सुम्बुल तौकीर खान की प्रतिक्रिया

इससे पहले सुम्बुल तौकीर खान और शिव ठाकरे भी अब्दु के मंडली के ब्रेकअप के दावों पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं. उन्होंने दावों से इनकार किया. उन्होंने यह भी बताया कि हर कोई काम में व्यस्त है और अब्दु अकेला महसूस कर रहा है. उनका यह भी कहना है कि वह बिग बॉस 16 के बाद मंडली के साथ अधिक समय बिताने की उम्मीद कर रहा था.

शिव ठाकरे के बारे में अब्दु ने कहा कि वह शिव ठाकरे के बहुत करीब हैं और उन्हें अपना भाई मानते हैं. उनसे निमृत कौर अहलूवालिया के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने हां में जवाब दिया कि सब ठीक है.

